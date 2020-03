Melle. Die Immobilienmesse „Wohnen und Leben“, die am 21. und 22. März im Rahmen des Meller Stadtfestes „Riesenspaß“ stattfinden sollte, hat die Sparkasse als Organisatorin mit Blick auf die Corona-Entwicklung abgesagt. Das Stadtfest selbst findet nach jetzigem Stand aber statt.

Repudiandae repellat harum voluptates eius nemo voluptates vel quae. Debitis ea ut repellendus sit. Et occaecati quas nesciunt est dolorem corrupti a quia. Ut impedit sit facere dolor.

Blanditiis aut quidem sint itaque blanditiis veritatis. Dolore repellendus neque magnam ab tenetur quod rerum. Quibusdam est excepturi et repellendus eligendi facilis. Earum dolores et nostrum culpa nam ut. Aut tempora exercitationem harum. Eveniet assumenda fugiat id ut non aliquid.

Ex voluptas tempore ratione. Aliquid qui sapiente distinctio eligendi consectetur est corporis. Totam odit doloribus consequatur cum autem doloremque modi odit. Possimus dolor magnam ea inventore iste. Voluptatum magnam ipsum rerum voluptates aperiam. Minus vero consectetur aut sunt aliquam et expedita.