Melle/Jever. Mit einer 23:30 (9:14) Niederlage kehrten die handballer der Eickener Spielvereinigung aus dem ostfriesischen Jever zurück. Chancenlos blieben die ESV-Spieler gegen die HG Jever/Schortens und konnten in keiner Phase beweisen, dass sie ein Aufstiegsaspirant sind.

Kein Spieler aus Eicken konnte an diesem Tag die Normalform abrufen. Selbst Christian Wetzstein mit 7 Treffern neben Albert Brack erfolgreichster Werfer, fabrizierte etliche Fehler in Abwehr und Angriff. Mut- und kopflos ergaben sich die Gäste schnell ihrem Schicksal. Nach einem 2:6 Rückstand gab es ein kleines Aufflackern zum 7:8. Doch mehr hatte der ESV an diesem Tag nicht zu bieten. Mit 9:14 ging es in die Pause und die Aufmunterung in der Kabine verpuffte im zweiten Abschnitt in Sekundenschnelle.Schwache Außen



Besonders schmerzlich waren die Fehlwürfe von Links- und Rechtsaußen. Zwar schaffte es der Rückraum die Außen in gute Positionen zu bringen doch bei einem Wurfqoutientent von unter 40 Prozent ist kein Blumentopf zu gewinnen. Aber auch Abwehr und Torhüter hatten kaum Glanzmomente.

Durchwachsene Leistungen

Nach den durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen zerrt die Spielvereinigung noch von dem Vorsprung vom Beginn des Jahres. Doch jetzt ist er aufgebraucht und die Konkurrenz sitzt im Nacken. Eicken muss den Kopf oben behalten und ihre Tugend in die Waagschale werfen.

Kampf, Einsatzwillen und Emotionen sind jetzt die Faktoren, die besonders zählen. Eine Prise mehr Cleverness und dann kann in den letzten fünf Spielen vielleicht der erste Platz gehalten werden.

Es wird sehr schwer, aber der Glaube bleibt und alle müssen ein paar mehr Prozent an Hingabe und Verantwortung für das große Ziel aufbieten. pm

Eicken: Simon Drosselmeier , Andreas Fischer, Patrick Ernst, Michael Brack (2), Christian Wetzstein (7), Artur Brack (4/1), Philipp Bolte (1), Jonas Visse (3/3), Resul Azattemür , Kilian Lülf, Albert Brack (6), Bendix Heine.