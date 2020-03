Melle. Zufriedenheit auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Beim klaren 6:1-Derbysieg des SC Melle II gegen den TSV Riemsloh überzeugten die Hausherren auf dem Melos-Kunstrasenplatz vor allem in der ersten Hälfte mit einer dominanten Vorstellung und haben eine gute Ausgangslage im Kampf um die Kreisliga-Qualifikation.

