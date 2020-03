Melle. Angesichts der Veranstaltung „Tag der Feuerwehr“ und dem Stadtjubiläum blickte die Ortsfeuerwehr Melle-Mitte bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein aktionsreiches Jahr 2019 zurück. Für Corinna Kockläuner war die Ehrung der Landesjugendfeuerwehr eine besondere Überraschung.

