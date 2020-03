Am Samstag sind in Melle die Enten los CC-Editor öffnen

Startklar für das 4. Meller Entenrennen: Garlitta Finke, Andy Ronsiek-Niederbröker, Anja Lange-Huber, die Ente, Henning Sahnwaldt und Hinrich Wedegärtner. Foto: Dagmar Sahnwaldt

Melle. Der Countdown für das 4. Meller Entenrennen läuft: Am Samstag, 7. März, fällt pünktlich um 11 Uhr an der Übergangsbrücke zum Heldenhain der Startschuss für das fröhliche Wettrennen auf der Else. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Reinhard Scholz übernommen.