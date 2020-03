Spaß und Neugierde sollen für die Kinder bei "Spielend forschen" im Vordergrund stehen. Foto: Bielefeld Marketing/Sarah Jonek

Bielefeld/Melle. In Bielefeld steht ein deutschlandweit einmaliges Experiment an. Vom 28. März bis 5. April finden in der Wissenswerkstadt Bielefeld erstmals die Kinder-Experimentiertage „Spielend forschen“ statt.