Das Kinderbuch „Der große Zahnputztag im Zoo“ steht am Montag, 9. März, im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos in der Stadtbibliothek Melle. Foto: Bastei Lübbe Verlag

Melle. Das Kinderbuch „Der große Zahnputztag im Zoo“ von Sophie Schoenwald mit Illustrationen von Günther Jakobs steht im Mittelpunkt des nächsten Bilderbuchkinos in Melle. Die Lesung beginnt am Montag, 9. März, um 15.30 Uhr, in der Stadtbibliothek an der Weststraße.