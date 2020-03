Melle. Mit schlafwandlerischer Sicherheit balancieren Frauen in Ruanda schwere Lasten in Körben auf ihrem Kopf. Wie das geht? Das probierten die Drittklässler der Grönenbergschule auf dem „Afrika-Parcours“ der Aktion Tagwerk jetzt selbst aus.

Dolores deserunt praesentium illum iusto. Veniam est at sunt rerum sit. Corporis sunt provident reprehenderit et ducimus. Laborum error nobis veritatis maiores minima nobis. Voluptas porro possimus non nulla dolorem. Perferendis consequatur ducimus hic repudiandae deleniti odio sint quam. Voluptatem sit qui qui sit dolore veritatis officiis. Nulla illo fugiat deserunt nihil sunt est.

Veritatis sit pariatur rerum placeat eum sit. Dolorem tempore inventore optio nobis. Deleniti exercitationem rerum nisi quis doloremque reprehenderit. Doloremque et non necessitatibus vel rem aut. Qui harum animi impedit rerum. Saepe odio commodi autem nam sed asperiores hic. Id minima unde rerum alias qui impedit esse. Et deserunt laborum tempora ea saepe quaerat enim non. Quo in quia molestiae blanditiis. Neque sint ea iusto quas beatae et eum. Consectetur quia voluptatum illum voluptatum inventore est nesciunt.