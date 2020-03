Melle. Zwar ist der große Hamburger SV im Moment nur zweitklassig. Seine Anhänger stehen aber weiter treu zum Fußball-Traditionsverein. Mit den „HSV-Freunden Melle“ hat sich gerade der zweite HSV-Fanclub im Grönegau gegründet. „Wenn man sich für einen Verein begeistert, ist es egal, in welcher Liga er spielt“, verdeutlicht Gründungsmitglied Matthias Templin.

