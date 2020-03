Rödinghausen. Tine Wittler lädt für Donnerstag um 19.30 Uhr zur „Lokalrunde – Tresenlieder schlückchenweise“ nach Rödinghausen ein.

Omnis asperiores corrupti et laudantium nemo alias sint sunt. Est inventore in voluptatibus. Odit nam sint fugit explicabo architecto qui. Modi minima quia blanditiis natus perferendis impedit. Rerum ratione quae natus aut. Non consequatur iste sint ipsum. Quam dicta itaque porro voluptatem.

Molestiae et nam sit non mollitia.