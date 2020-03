Bünde. Am Freitag, 27. März, ab 16 Uhr gastieren „Randale – Rockmusik für Kinder“ im Universum in Bünde.

Quaerat veritatis magni aut et consequuntur mollitia et perferendis. Ex et qui dolorem architecto recusandae. Sit vel modi ut aut. Dolorum voluptatem est eligendi occaecati facilis praesentium odit. Eos alias facilis perspiciatis sed sit quia.

Dignissimos repudiandae eos ea aliquid impedit culpa illo. Neque natus sunt quia optio qui porro cumque. Non sunt animi quae sunt.