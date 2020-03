Melle. Mit einer imposanten Leistung hat Leroy Englich bei der B-Rangliste des Deutschen Badminton-Verbands (DBV) in Hamburg zwei vierte Plätze erzielt. In beiden Konkurrenzen musste das Meller Badminton-Talent erst im Halbfinale seine ersten Niederlagen einstecken. Der erste Auftritt auf überregionaler Ebene im gemischten Doppel mit Partnerin Leni Scheffel vom MTV Nienburg brachte Platz 11.

Im Einzel hatte Leroy im ersten Spiel bei der norddeutschen Rangliste leichte Startschwierigkeiten, stabilisierte sich aber im Verlauf deutlich und konnte die Begegnung am Ende klar mit 2:0 (21:16, 21:8) für sich entscheiden. Im Viertelfinale steigerte sich der Spieler des SC Melle erneut. Gegen einen Konkurrenten, gegen den er in den Vorjahren noch nicht gewonnen hatte, zeigte Leroy eine fast fehlerfreie Leistung. Am Ende gewann er mit 2:0 (21:15, 21:18) und zog damit ins Halbfinale ein.



Dort traf er auf Nils Möller. Nach Anlaufproblemen von Englich entwickelte sich ein spannendes und technisch anspruchsvolles Spiel der Doppelpartner. Leider hatte Leroy in einigen engen Situationen das Glück nicht auf seiner Seite. Somit musste er sich mit 0:2 (12:21, 15:21) geschlagen geben und durfte um den dritten Platz spielen.

In diesem Spiel gegen einen zuvor als deutlich stärker eingeschätzten Gegner setzte Englich alles auf eine Karte. Er ging ein sehr hohes Risiko, was jedoch nicht belohnt wurde. Nach einer erneuten 0:2 (9:21, 13:21)- Niederlage stand der vierte Platz im Endklassement fest.

Im Doppel musste Leroy mit Nils Möller nach einem ungefährdeten Auftaktsieg im Halbfinale gegen den späteren ungefährdeten Turniersieger antreten. Nach einem sehr guten ersten Satz folgte ein Bruch im Spiel von Möller/Englich. Das Duo musste das Spiel etwas zu deutlich 0:2 (14:21, 8:21) abgeben.

Im Spiel um Platz drei kam es zum Duell der beiden derzeit nominell besten Doppel aus Niedersachsen und zum Bruderduell zwischen Nils und Hannes Möller. Entsprechend motiviert gingen beiden Doppel in die Begegnung. Es entwickelte sich ein tolles Match. Keins der Doppel konnte sich im Verlauf der Partie absetzen. Am Ende setzte sich die etwas größere Erfahrung von Hannes Möller mit Partner Lars Schüler durch. Sie gewannen die Begegnung knapp mit 2:0 (21:19, 21:19). So war erneut ein guter vierter Platz für Englich/Möller das Ergebnis.

Die Premiere im gemischten Doppel verlief nicht so gut wie die anderen Auftritte des Mellers. Beim ersten gemeinsamen Auftritt von Englich und Partnerin Leni Scheffel war den beiden die fehlende Abstimmung anzumerken. Nach zwei Niederlagen beendeten sie das Turnier auf dem elften Platz.