Warum in Melle ein Repair Café eröffnen möchte

Treiben das Repair-Café-Projekt voran: Freiwilligenkoordinatorin Katja Rauer, der Leiter des „Alten Stahlwerks“, Tim Wesselmann, und Stadtjugendpflegerin Tanja Werges (von links). Foto: Stadtverwaltung

Melle. In Melle soll alsbald ein Repair Café eröffnen. Ein erstes Informationstreffen für Interessierte, sich sich an diesem Projekt beteiligen möchten, ist für Samstag, 14. März, von 10.30 bis 12 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum "Altes Stahlwerk" an der Bruchstraße geplant.