Buer. Der Heimat- und Verschönerungsverein Buer erweitert seine Baumpflanzungen am Waldlehrpfad im Huntetal in Meesdorf – dank der Aktion „850 Bäume in Melle“.

„Wir freuen uns, dass wir im Nachgang zum großen Stadtjubiläum 850 Jahre Melle in diesen Tagen jeweils einen Spitzahorn, einen Speierling, eine Schwarzerle, eine Korbweide und eine Flatterulme erhalten haben, die jetzt zusätzlich zu den bereits 40 bestehenden Bäumen gepflanzt werden“, sagte der Vorsitzende Dieter Huntebrinker während der Jahreshauptversammlung. Er freute sich, das sich zu dieser Zusammenkunft rund 50 Vereinsmitglieder im Hotel „Bueraner Hof“ eingefunden hatten, darunter der stellvertretende Landrat Mirco Bredenförder, Ortsbürgermeister Dieter Finke-Gröne und sein Stellvertreter Arend Holzgräfe.

Zahlreiche Aktivitäten

Dass der Heimatverein auch im vergangenen Jahr zahlreiche Aktivitäten entfaltete, ließ der Vorsitzende in seinem Rechenschaftsbericht deutlich werden. So wurde unter der Projektleitung von Dieter Huntebrinker das Ausflugsziel Grüner See durch verschiedene Maßnahmen weiter aufgewertet, darunter die Modernisierung des Sanitärbereichs in der Seehütte.

Unter der Leitung von Walter Heermann gab es insgesamt zwölf Wanderungen, die den Teilnehmern nicht nur besondere Naturerlebnisse, sondern vielfach auch kulinarische Genüsse boten. Stark frequentiert war im Jahre 2019 einmal mehr der Klimaturm auf der Friedenshöhe, der vom Verein in bewährter Weise von den Turmbeauftragten Andrea Huning-Hintze und Lars Ewering betreut wurde. Viel zu tun hatte auch Wegewart Egon Claus, der sich nach dem plötzlichen Tod seines Kollegen Norbert Craney zunächst allein um die Betreuung des rund 80 Kilometer umfassenden Wanderwegenetzes im Raum Buer kümmern musste. Er teilt sich diese Arbeit inzwischen mit Roland Brungs.

Fotos und Dias werden digitalisiert

Im Dorfarchiv, das im Heimathaus Osnabrücker Tor untergebracht ist, investierten Ursula Remmert und Werner Zalitta viel Zeit, um historische Schriften sowie alte Fotos und Dias zu digitalisieren. Der Fundus des Dorfarchivs bot Jürgen Krämer auch im vergangen Jahr wertvolle Quellen, um weitere Abhandlungen für das Meller Jahrbuch „Der Grönegau“ und andere Publikationen zu verfassen.

Dass der Heimatverein über eine solide finanzielle Basis verfügt, ließ der Bericht von Schatzmeister Peter Bahr erkennen. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Dieter Huntebrinker; stellvertretender Vorsitzender: Dieter Horst, Schatzmeister: Peter Bahr, Vorstandsmitglied für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit: Jürgen Krämer; Wegewarte: Egon Claus und Roland Brungs als Nachfolger von Norbert Craney, Wanderwarte: Egon Claus und Walter Heermann; Beauftragte für den Klimaturm: Andrea Huning-Hintze und Lars Ewering; Archivwarte: Ursula Remmert und Werner Zalitta; Jugend- und Naturwart: Eric Heemann.

Tonbildschau

Den Abschluss der Versammlung bildete die Präsentation der im Jahre 1983 uraufgeführten Tonbildschau „Ein Streifzug durch das Bueraner Land“ mit Aufnahmen von Hans Walke und Jürgen Krämer. „Es ist erstaunlich, welcher Wandel sich in unserem Stadtteil in den vergangenen 37 Jahren in den unterschiedlichsten Bereichen vollzogen hat“, lautete das Fazit der Zuschauer, die sich nach der Vorführung einem regen Gedankenaustausch über das Gesehene widmeten.