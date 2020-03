Melle. Die Schulanmeldungen an den Grundschulen für das Schuljahr 2020/21 sind bereits gelaufen. Nun bieten einige Grundschulen weitere Anmeldetermine für die so genannten "Kann-Kinder" an.

Die Termine richten sich in erster Linie an die Eltern der Kinder, die nach dem 1. Oktober 2020 das sechste Lebensjahr vollenden und somit im kommenden Schuljahr noch nicht schulpflichtig sind. Die Eltern können einen Antrag stellen, wenn ihre Kinder die für den Schulbesuch erforderliche körperliche und geistige Schulfähigkeit besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind.

Die Anmeldungen werden grundsätzlich in den Sekretariaten der Schulen entgegengenommen. Zur Anmeldung muss die Geburtsurkunde des Kindes (Familienstammbuch) mitgebracht werden.

An der Grönenbergschule, in der Grundschule im Engelgarten, in Westerhausen, in Oldendorf, in Neuenkirchen und in der Lindenschule Buer können ab sofort die Anmeldungen der Kann-Kinder nach vorheriger telefonischer Terminabsprache erfolgen.

Für die übrigen Grundschulen finden die Anmeldungen der Kann-Kinder an folgenden Anmeldeterminen statt:

Grundschule Eicken-Bruche: Mittwoch, 29. April, und Donnerstag, 30. April, von 8 bis 12 Uhr und nach telefonischer Absprache.

Grundschule Gesmold: Dienstag, 19. Mai, und Mittwoch, 20. Mai, jeweils von 8 bis 12 Uhr.

Grundschule Riemsloh: Von Montag, 25. Mai, bis Donnerstag, 28. Mai, jeweils von 7.30 bis 10.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Grundschule Wellingholzhausen: Montag, 4. Mai, von 12.30 bis 15 Uhr und Dienstag, 5. Mai, von 7.30 bis 9 Uhr sowie von 10 bis 11.30 Uhr.

Grundschule Bruchmühlen: Montag, 20. April, von 8 bis 15.30 Uhr und Dienstag, 21. April, von 8 bis 13 Uhr nach vorheriger telefonischer Terminabsprache.