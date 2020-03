Riemsloh. Unter der musikalischen Leitung von Marie-Louise Tralle und Peter Schröder präsentierten die Bläserinnen und Bläser aus Hoyel und die Sängerinnen und Sänger der Regenbogenschola am Samstagabend ihren Zuhörern einen bunten Musikabend voller Lieblingslieder in der Kirche St. Johann in Riemsloh.

Der Altarraum war in buntes Licht getaucht als die zahlreichen Besucher die Kirche zum gemeinsamen Konzert des Posaunenchores Hoyel und der Schola Regenbogen betraten. Unter dem Motto „Lieblingsstücke“ ließen die Musiker ihre Zuhörer an ihren Lieblingsliedern und deren Geschichten teilhaben.



Abwechslungsreiche Auswahl

Die Bläser aus Hoyel präsentierten eine abwechslungsreiche Auswahl ihrer Lieblingsstücke angefangen vom Highland Cathedral über kirchliche Choräle und Melodien. Besondere Begeisterung zeigten die Zuhörer, als Peter Schröder bekannte Filmmusiken aus Winnetou, Sister Act und Fluch der Karibik dirigierte. Immer wieder stimmten die Zuhörer in die Lieder ein und verfolgten den Wechsel zwischen den verschiedenen Besetzungen und Solostimmen.

Die Schola Regenbogen präsentierte unter der Leitung von Marie Louise Tralle eingängige Melodien wie „Dein ist die Zeit“ und „Du unser Gott im Himmel“. Die Zuhörer wippten gut gelaunt mit beim Stück „Weite Räume meinen Füßen“ und spendeten einen besonderen Applaus für das gelungene Zusammenspiel zwischen den Sängern und der Band „Crossing in the Middle“.

Ton- und Stimmgewaltig

Ein Höhepunkt erreichte das Konzert im gemeinsamen Musizieren der Bläser mit den Sängern der Schola Regenbogen zu dem Lied „Ohrenblickmal“. Ton- und Stimmgewaltig präsentierten die Musiker das Titellied des Bundesposaunentages in Leipzig vor zwölf Jahren. Die Zuhörer stimmten in die eingängige Melodie mit ein und ließen den perfekt zu diesem Konzertabend passenden Text lautstark erklingen.

„Mit der richtigen Musik kannst du alles vergessen, oder dich an alles erinnern“, so zitierte Martin Walbaum, Diakon in St. Matthäus Melle aus der Konzerteinladung. Ein Lied kann es schaffen, 1000 Erinnerungen in einem hervorzurufen, gute und weniger gute, freudige und weniger freudvolle. Gemeinsam mit Pastorin Susanne Dremel-Malitte der St. Antonius-Gemeinde Riemsloh-Hoyel bedankte er sich für die vielen schönen Momente dieses Abends.

Mit Hevenu Schalom Alechem sendeten die Bläser zum Abschluss des Konzertes einen schwungvollen Friedensgruß nicht nur an die Zuhörer in der voll besetzten Kirche St. Johann an diesem Abend. Mit anhaltendem Applaus und "Standing Ovations" belohnten die Zuhörer die Musizierenden, Gestalter und Unterstützer dieses besonderen Konzertabends.