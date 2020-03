Buer. Die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Buer im SovD fand Ende Februar in der Gaststätte Bremer Tor mit Vorstandswahlen statt.

Folgende Jubilare wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt: Rolf Huth 60 Jahre, Erwin Griesbach 40 Jahre, Marianne Griesbach 25 Jahre, Heinrich Niebäumer 25 Jahre, Anita Barre, Wolfgang Donich, Karl-Georg Kohring und Dirk Krüger jeweils 10 Jahre. Der Vorsitzende Peter Gromm überreichte die Urkunden und bedankte sich für die langjährige Verbundenheit zum SoVD.

Peter Gromm berichtete über die Arbeit des Vorstandes im letzten Jahr. Es wurden acht öffentliche Vorstandssitzungen durchgeführt und zehn Veranstaltungen gemäß Veranstaltungsplan. Es wurde zu zahlreichen hohen Geburtstagen gratuliert und an Beerdigungen teilgenommen.

„Gemeinsam statt einsam“

Zur Erinnerung an die Kriegsopfer beider Weltkriege legten der Vorstand am Volkstrauertag am Ehrenmal auf dem alten Friedhof in Buer einen Kranz nieder. Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ wurden bewusst Treffen organisiert, die der Geselligkeit, dem Gedankenaustausch und dem Erhalt der Gemeinnützigkeit dienen.

Der Mitgliederstand im OV Buer beträgt aktuell 240. Auf Antrag des SoVD Buer wird die Stadt Melle bei allen Veranstaltungen seitens der Stadt dafür sorgen, dass behindertengerechte, mobile Toiletten in ausreichender Zahl aufgestellt werden.

Weitere Angriffspunkte, die nicht behindertengerecht sind, gibt es mehr als genug - zugeparkte oder fehlende Behindertenparkplätze , Hürden im öffentlichen Personennahverkehr, Barrieren beim Zugang zu Gebäuden, Kultur- und Sportveranstaltungen und die mangelhafte Inklusion in Arbeitswelt und Bildung.

Beim Kassenbericht des Schatzmeister und der Prüfung der Revisoren gab es keine Beanstandungen. Dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Marianne Stönner vom Kreisvorstand fungierte als Wahlleiterin der Vorstandswahlen. Zum 1. Vorsitzenden wurde Peter Gromm, zum 2. Vorsitzenden Kurt Kallert, zum Schatzmeister Ingbert Schmidt, zur Schriftführerin Edda Gromm und als Beisitzer/in Ellen Maune und Jörg Hertel gewählt. Die Wahl der Revisoren fiel auf Ulrich Gloth, Manfred Fröse und Rolf Huth. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Anzeige Anzeige

Kampagne gegen Armut

Im Bericht des Vorsitzenden aus dem Kreisvorstand wurde erwähnt, dass Frauen in Deutschland immer noch ein höheres Risiko, in Armut abzurutschen. "Nötig ist eine gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben,“ mahnte der Vorsitzende. Der SoVD-Landesverband Niedersachsen startet deshalb in diesem Jahr seine Kampagne zum Thema Armut. Da hier immer noch zu wenig passiert, hilft der SoVD jetzt nach und will den nötigen Druck auf die Politik machen.

Aus dem Kreisvorstand berichtete Marianne Stönner über Arbeitserfolge in der Beratung: 2019 sind 1846 Verfahren für die Mitglieder durchgeführt worden. Dabei wurden an direkten Mitteln rund 900.000 Euro erstritten. Das Jahr 2019 war ein Besonderes - 100 Jahre SoVD. Aus diesem Anlass wurde auf das Grab von Otto Plege ein Kranz niedergelegt. Otto Plege war einer der wichtigsten Wiederbegründer des Reichsbundes in der Region Osnabrück im Jahr 1946 nach dem 2. Weltkrieg.

In den letzten Tagen hat der SoVD auf einer Erinnerungsstätte auf dem Heger Friedhof einen Erzählstein für die verstorbenen Kinder von Zwangsarbeiterinnen niedergelegt und damit das Jubiläum abgeschlossen. Wie und wo Menschen im Notfall Hilfe erhalten, zu diesem Thema lädt der SovD am Mittwoch 25. März, ab 9.30 Uhr, in die Gaststätte Bremer Tor zu einem Referat vom Ambulanten Pflegedienst der Diakonie ein. .

Nach dem Frühstück sind folgende Themen mit anschließender Diskussion vorgesehen: Haushaltshilfe, Kurzzeitpflege, Pflegefall, Pflegeberater und Vorsorge.