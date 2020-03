Buer. Der Todestag von Rory Gallagher jährt sich im Juni zum 25. Mal. Vor diesem Hintergrund mach auch die Besetzung der "Band of Friedns" einen Wandel durch. Am Samstag, 21. März, gibt die Band um 20.30 Uhr ein Konzert in der Kulturwerkstatt in Buer.

Gerry McAvoy am Bass und Brendan O´Neill an den Drums werden verstärkt durch zwei Gitarristen. Paul Rose und Stephan Graf werden mit den beiden Originalmitgliedern das Gesamtwerk in bekannter

leidenschaftlicher Weise zelebrieren.

Gerry McAvoy spielte von 1971 bis 1991 mit Rory Gallagher und gründete 2012 die "Band Of Friends". Am Schlagzeug wird er von Brendan O´Neill begleitet. Auch er spielte in der Zeit von 1981 bis 1991 zusammen mit Rory Gallagher und trat später der britischen R&B-Band Nine Below Zero bei.

Aber auch die beiden neuen Bandmitglieder sind leidenschaftliche Rory Gallagher-Anhänger. Paul Rose wurde bei einem von Fender ausgeschriebenen Wettbewerb unter 1000 Gitarristen von Rory Gallagher persönlich zum Sieger ausgewählt und ist zweimal in Folge zum „Best UK guitarist“ ernannt worden.

Der Sänger und Gitarrist Stephan Graf hörte Rory Gallagher zum ersten Mal, als er neun Jahre alt war und tourte seitdem mit seiner von Rory Gallagher inspirierten Band Double Vision durch ganz Europa. Dabei ist er so nah am Original, dass man sich die Augen und Ohren reiben muss. Zwischenzeitlich bringt die "Band Of Friends" auch selbst eigene Alben auf dem Markt, die eine konsequente Weiterentwicklung der Musik von Rory Gallagher sind. Für 2020 ist ein weiteres Album geplant, auf das man sehr gespannt sein kann.

Gallaghers Markenzeichen war seine von ihm nahezu ausschließlich gespielte E-Gitarre, eine Fender Stratocaster des Baujahrs 1961. Gallagher starb am 14. Juni 1995 an den Folgen einer Lebertransplantation, die wegen seines Tablettenkonsums und Alkoholismus notwendig geworden war.