Eine eigene Ecke mit den DVDs zum Film und Romanen Remarques hat Michael Sutmöller am Montag in seiner Buchhandlung eingerichtet. Foto: Christoph Franken

Melle/Osnabrück. Es war eine Weltpremiere und wer eine Kinokoarte ergattern konnte, sollte sie als seltene Erinnerung behalten: Am Sonntag wurde in allen fünf ausgebuchten Kinosälen mit 862 Sitzplätzen des Cinema Arthouse in Osnabrück die Remarque-Dokumentation „Der schwarze Obelisk“ aus Melle gezeigt.