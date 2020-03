Eickener Dynamik: Jonas Visse beim Wurf und Albert Brack am Kreis, wussten gegen GMHütte zu überzeugen. Foto: Laura Beckmann

Melle. Mit einem 32:20 (17:12) unterstreichen die Grönegauer die Tabellenführung in der Landesliga Weser-Ems. Auch mit einigen Hängern in der Partie konnte die Spielvereinigung aus Eicken am Ende deutlich gegen das Team aus Georgsmarienhütte gewinnen.