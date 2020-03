Melle/Bad Essen. Am 31. März 2019 verstarb plötzlich und unerwartet Wilhelm Hoffmeister aus Neuenkirchen auf der zweiten Etappe des Wittekindslaufes unweit der bekannten Saurierfährten. Jetzt wurde zur Erinnerung an den Verstorbenen an der Laufstrecke unmittelbar am Wittekindsweg im Wiehengebirge ein großer und wohl mehr als 150 Kilogramm schwerer Granitstein mit einer Messingtafel aufgestellt

Am 22. März 2020 findet die zweite Etappe für die 24. Auflage des Wittekindslaufes statt. Diese Laufetappe wird dem Verstorbenen als „Wilhelm- Hoffmeister-Gedächtnislauf“ gewidmet.

Die Familie des Verstorbenen hat der Aufstellung des Gedenksteines ausdrücklich zugestimmt. Der Wittekindslauf, der in vier Etappen von der Porta Westfalica bis zum Rathaus Osnabrück gelaufen wird, ist kein Wettkampf, aber ein anspruchsvoller Landschaftslauf. In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass diese Breitensportveranstaltung sich an den ambitionierten und gut trainierten Ausdauersportler wendet.

Regelmäßiges Training

Auf den verstorbenen Wilhelm Hoffmeister trafen diese Voraussetzungen zu. Er trainierte mehrmals wöchentlich, auch längere Laufstrecken und an den Wochenenden nahm er über zwei Jahrzehnte regelmäßig am Lauftreff in Bad Essen oder an regionalen Laufveranstaltungen teil. Er verfügte über eine gute Kondition. Die Ursache, die zu seinem Tode führte, war, wie die medizinischen Untersuchungen bestätigten, die Perforation eines großen Blutgefäßes. Es ist ein allgemeines Lebensrisiko, das in allen Lebenssituationen eintreten kann, nicht nur beim anspruchsvollen Ausdauersport.

Deshalb wäre es vermutlich nicht sachgerecht, bei dem tragischen Ereignis vom März 2019 von einem „Sportunfall“ zu sprechen. Ein Sportunfall wird bei einem Sturz mit Verletzungen angenommen oder wenn sich ein Anfänger körperlich überfordert und eine Kreislaufschwäche erleidet. Auch deshalb wird von den Sportverbänden empfohlen, dass sich Anfänger oder ältere Sportler mit Vorerkrankungen jährlich einer sportärztlichen Untersuchung unterziehen. Für den Breitensport gilt die Maxime, dass sich niemand leichtfertig extrem überfordern soll. Im Gegenteil: Der regelmäßige Ausdauersport soll dem körperlichen Wohlbefinden dienen. Im Altkreis Wittlage war der Todesfall des Wilhelm Hoffmeister als trainierten Ausdauersportler ein tragisches Ereignis, das große Anteilnahme in der Bevölkerung und bei den Sportkollegen auslöste.

Große Trauerfeier

Der große Granitgedenkstein wurde vom Wasserverband Wittlage gestiftet und der Waldeigentümer Manfred Harmeyer aus Linne gestattete, dass auf seiner Waldfläche ein Betonfundament errichtet und der Findling mit der Gedenktafel aufgestellt werden durfte. Die Initiativgruppe um Jürgen Frieler hatte für den Transport in dem sehr steilen Gelände ein Allrad-Quad-Fahrzeug eingesetzt und einige Arbeitsstunden aufgewendet, um die Grundfläche zu räumen und die Grube für das Fundament auszuheben.

Viele der Helfer hatten an der großen Trauerfeier für Wilhelm Hoffmeister in Neuenkirchen teilgenommen. Er war in der Stadt Melle nicht nur als langjähriger Ausdauersportler bekannt, sondern auch in seiner Funktion als Anlage-Berater bei der Sparkasse Melle. Nach dem tragischen Ereignis im letzten Jahr wurden die weiteren Etappen des Wittekindslaufes abgesagt, dies mit Rücksicht auf das plötzliche Ableben des sehr geschätzten Sportkameraden Wihelm Hoffmeister.