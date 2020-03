Melle. Die Landesligafußballer des SC Melle haben einen Fehlstart ins neue Pflichtspieljahr in beeindruckender Manier vermieden. Im Heimspiel gegen Ligaschlusslicht SV Union Lohne lag das Team von Trainer Roland Twyrdy bereits nach einer halben Stunde mit 0:2 zurück, gewann letzten Endes aber dennoch verdient mit 4:2.

