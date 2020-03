Melle. Die eine Schule in Melle platzt aus allen Nähten; einer anderen droht die Schließung: Melle hat sich für eine Lockerung der Schuleinzugsberzirke entschieden. Das bringt nur Vorteile, meint unsere Kommentatorin.

Rerum qui tenetur aliquid amet. Quia et qui et enim atque. Dignissimos omnis animi neque dolores rem et. Est quidem sunt quas.