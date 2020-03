Oldendorf. Es ist wieder Theaterzeit im Saal Hubertus in Westerhaus. Die Theatergruppe Westerhausen probt fleißig für das hochdeutsche Stück "Wenn der Hahn kräft auf dem Mist...", das am Samstag, 14. März, Premiere hat.

Unter der Spielleitung von Antje Placke und Günter Schimweg laufen die Vorbereitungen für die Vorstellungen auf Hochtouren. bis zur Premiere soll alles sitzen.

Und darum geht es in dem Stück: Hans hat beim Kartenspielen seine Frau Beate und den Bauernhof an Karl verloren. Um seine Schuld nicht einlösen zu müssen, muss er verschwinden. Blöd ist nur, dass er gerade jetzt eine Erbschaft antreten soll, die seine Anwesenheit erforderlich macht. Plötzlich entsteht ein heilloses Chaos, indem niemand mehr durchblickt, da alle kräftig mitmischen. Die Theatergruppe verspricht mit diesem Stück einmal mehr einen Angriff auf die Lachmuskeln und ein paar vergnügliche Stunden.

Mehrere Aufführungstermine

Vorstellungen sind am Samstag, 14. März um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr (Einlass ab 9 Uhr); am Freitag, 20. März, um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), am Samstag, 21. März, um 20 Uhr (Einlass ab 18.30); Sonntag, 22. März, um 11 Uhr (Einlass ab 9 Uhr), am Mittwoch, 25. März, um 15.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr); am Freitag, 27. März, um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) und am Samstag, 28. März, um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr).

Vor den Theateraufführungen am Sonntag bietet das Gasthaus Hubertus ab 9 Uhr ein Frühstücksbuffet und am Mittwoch ab 14.30 Uhr, Kaffee und Kuchen an. Außerdem wird an den Abendvorstellungen ab 18.30 Uhr ein Schnitzelbuffet angeboten. Der Kartenvorverkauf (mit Platzreservierung) hat begonnen. Sie können wochentags ab 17 Uhr bei Anja Placke unter Telefon 05422 7387, erworben werden. Die Eintrittskarte für Erwachsene kostet acht Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen vier Euro.

Das sind die Darsteller

Darsteller sind Jörg Koppe, Irene Skibbe, Linda Zerbe, Kai Möllering, Louis Weßler, Kai Rosenau, Günter Schimweg, Ramona Schimweg, Antje Placke und Eduard Meyer zu Eißen. Die Spielleitung haben Antje Placke und Günter Schimweg. als Soufleuse fungiert Bettina Schimweg, und für die Technik ist Marc Schimweg zuständig. Die Masken haben Sandra Romdane-Degenhard und Lena Rosenau entworfen, und für das Bühnenbild zeichnen Kai Möllering und Eduard Meyer zu Eißen verantwortlich.