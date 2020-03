Klar Melle zeigt: So funktioniert der richtige Obstbaumschnitt CC-Editor öffnen

Mehrere Neuanpflanzungen verlängern dank des Arbeitseinsatzes von Klar Melle und Interessierten die Reihe der Apfel- und Birnbäume an der Straße Am Kleefeld. Foto: Petra Ropers

Melle. Ganz gleich, ob Äpfel, Kirschen oder Birnen: Von der Hand in den Mund schmeckt Obst am allerbesten. Und bei den Obstbäumen entlang der Straße Am Kleefeld ist „Mundraub“ nicht nur erlaubt, sondern sogar gewollt. Für die Pflege der alten und die Anpflanzung neuer Bäume waren einige Interessierte jetzt gemeinsam mit Klar Melle aktiv.