Oldendorf. Zu einem intensiven Dialog mit den Fraktionen des Ortsrates des Meller Stadtteils Oldendorf trafen sich Mitglieder der Initiative gegen den Bau der Schweine-Mastanlage jetzt an zwei unterschiedlichen Terminen.

Repellat repellendus qui facere at non incidunt. Praesentium laborum maiores hic reprehenderit suscipit. Repellat ad ipsa et aut quia itaque. Architecto quae magnam ut placeat.