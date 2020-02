Melle. Zu einer großen Karate-Prüfung für alle Altersgruppen hatte der Verein Budokai Melle eingeladen. Dabei stellten sich Karate-Sportler aus Melle und Umgebung der Prüfung zum nächsthöheren Gürtelgrad.

Geprüft wurden Karatesportler der Mittelstufe, diese umfasst die Gürtelgrade Orange, Grün, Blau und Violett. Der Prüfungstermin stieß auf großes Interesse. Positiv war zudem, dass alle Altersgruppen vom Grundschulkind bis zur Kategorie Ü50 vertreten waren.



Vor der Prüfung führte Ralf Kruckemeyer, der mit Wolfgang Tempelmeier das Prüferteam bildete, einen Vorbereitungslehrgang durch, der auch von anderen Interessierten aus der Region in Anspruch genommen wurde. Die intensive Fortbildung schnitt alle wichtigsten Bereiche der Karate-Kunst an, angefangen beim Techniktraining über Zweikampfübungen bis hin zur Selbstverteidigung.

Schwerpunktthema war dabei die Umsetzung von Basis-Karatetechniken in eine komplexe Selbstverteidigungssituation. Die Teilnehmer lernten, die Techniken an die jeweilige Situation und an den Partner anzupassen. Durch die Übung mit verschiedenen Angreifern wurde versucht, eine routinierte Reaktion auf unterschiedliche Angriffe einzuüben.

Bei der anschließenden Prüfung bestanden einige Prüflinge mit der Note „sehr gut“. Erwähnenswert auch vor allem die Erfolge bei der jüngsten Altersgruppe.

In der Region Melle gibt es ab März gleich mehrere Kinder-Einsteigerangebote in Karate: Freitags um 17 Uhr findet im Budokai Melle ein Kindertraining statt. Dienstags um 16 Uhr gibt es eine Einsteigergruppe in Westerhausen, und in Bruchmühlen können Kinder am Freitag um 15.30 Uhr in die Kunst des Karate und der waffenlosen Selbstverteidigung hineinschnuppern. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 05422 41340.