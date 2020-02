Die Meister-Shirts passen: die Bezirksliga-Volleyballer der VSG. Foto: Anna-Lena Loske

Oldendorf. Am Samstag trafen die Bezirksliga-Volleyballer der VSG Melle/Westerhausen in Laggenbeck auf die junge Mannschaft der Tecklenburger Land Volleys III. Zwar stand die VSG schon vor dem Spiel als Meister fest, doch wollte das Team ungeschlagen bleiben. Dieses Vorhaben gelang beim 3:0-Erfolg in einer zähen Partie, doch die Leistung war alles andere als meisterlich.