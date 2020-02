Die Wehr Markendorf im Überblick

73 Mitglieder: insgesamt: 29 Aktive, acht Mitglieder in der Ehrenabteilung, 36 fördernde Mitglieder. Neuaufnahme von Domenique Schulz und Fynn Brooks.

15 Einsätze: FünfBrandeinsätze, sieben Technische Hilfeleistungen, ein Brandsicherheitswachdienst, zwei Alarmübungen.

Besondere Einsätze: Ausleuchten und Bewässern einer Fläche für die Landung eines Rettungshubschraubers in Markendorf, Verkehrsunfall am Bahnübergang in Wetter.

Ausbildung: 23 Dienstabende, ein Grundausbildungslehrgang, drei Sprechfunkerlehrgänge, zwei Atemschutzgeräteträgerlehrgänge, ein Maschinistenlehrgang, ein Lehrgang Technische Hilfe, ein Truppführerlehrgang, mehrere Atemschutzbelastungsübungen, mehrere Erste-Hilfe-Lehrgänge, zwei Mobile-Retter-Ausbildungen.

Ausrüstung: Ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank, ein Mannschaftstransportfahrzeug, ein Feuerwehr-Anhänger.

Veranstaltungen: Ausrichtung des Maibaumaufstellens am Feuerwehrhaus im April und Teilnahme am Bueraner „Lebendigen Adventskalender“ im Dezember.

Beförderungen: Jobst Hille zum Feuerwehrmann, Stefan Ben Ahmed, Paul Schulte und Moritz Visse zum Oberfeuerwehrmann sowie Thorsten Hartig zum Ersten Hauptfeuerwehrmann