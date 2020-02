Gute Laune herrschte beim Glückbringer-Karneval in Riemsloh bei den kostümierten Kindern und Betreuern und Betreuerinnen. Foto: Rosa Fiebich

Riemsloh. Eine lieb gewordene Tradition in Riemsloh ist das Kostümfest für Kinder, zu dem die Glückbringer alljährlich am Karnevalssonntag in den Veranstaltungsraum an der Herforder Straße einladen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. So kam über 90 kostümierte Kinder an dem Nachmittag zusammen.