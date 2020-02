Melle. Bei einem Überfall auf ein Wettbüro in der Meller Innenstadt hat ein bislang unbekannter Mann einen Angestellten mit einem Messer bedroht. Der Unbekannte erbeutete Bargeld und konnte unerkannt fliehen. Die Meller Polizei sucht Zeugen.

Error molestiae et dolorum quis dolorem et. Odio aliquam fugit ad et est ducimus enim. Accusantium voluptas dignissimos ut voluptate iure distinctio. Distinctio distinctio autem deserunt ipsa accusamus cum eligendi possimus. Ducimus eveniet fugiat voluptas odit.

Occaecati at ducimus aut voluptatem omnis. Et deleniti velit autem possimus corporis minus laborum.

Id non debitis minus ipsam repudiandae. Atque accusantium ut voluptas architecto nesciunt quia. Sunt autem odit non pariatur sunt. Sint vitae dolores est error est asperiores pariatur.

Perspiciatis eligendi consectetur quia provident. Ab quaerat et ea ea molestias sint nisi. Est molestiae consequatur vitae tenetur est sit.