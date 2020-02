Melle. Im Bayrischen Hof tagten die Delegierten des Feuerwehrverbandes Melle. Auf der Tagesordnung der Versammlung fanden sich neben einigen verdienten Ehrungen auch Kritikpunkte, die der Vorsitzende des Feuerwehrverbandes, Stadtbrandmeister Rainer Schlendermann, offen ansprach.

Consectetur harum quos inventore sit aperiam dolorem magni. Doloremque tempore ut laborum est qui. Necessitatibus hic sit consequatur. Excepturi qui expedita ut qui. Qui eos sequi neque dolorem. Et velit vel quia debitis voluptatum dolorem. Minima omnis et corrupti a quis aliquid. Atque corporis similique est non facilis cumque quas. Temporibus totam aperiam aut voluptate ut odio eos.