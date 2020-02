Freuen sich auf Besucher aller Generationen bei der Winter-Poolparty: Das Organisationsteam der Freibadinitiative Neuenkirchen. Foto: Timo Radke

Neuenkirchen. Im Freibad in Neuenkirchen bei Melle wird am kommenden Samstag, 29. Februar, eine Winter-Poolparty veranstaltet. Es ist die dritte Auflage. Das Freibad verwandelt sich in ein Party-Areal für jung und alt.