Jugendwart Thomas Linnemann mit Johann Többen (rechts) und Arne Hörsting. Foto: Sandra Asplan

Gesmold. Wer ist Deutschland, wer Spanien oder Portugal? Im Vereinsheim von Viktoria Gesmold fand die Auslosung für die Mini-EM am 13. (U 8) und 14. Juni (U 7) im Sportpark an der Else statt.