Wellingholzhausen. Eine fantasievolle Komödie, gespickt mit feinsinnigem Humor und Irritationen. Wenn kurz vor der Hochzeit plötzlich zwei Bräute auf der Bildfläche erscheinen, so kann das nur zu Streit und Chaos führen. Der MGV Harmonie feierte eine umjubelte Premiere mit "Eine Braut zu viel".

Noch bevor der Vorhang sich öffnete, erklang die einschmeichelnde Stimme von Roy Black mit dem bekannten Schlager "Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß". Die musikalisch-idyllische Einstimmung entsprach jedoch in keinster Weise der hektischen Situation im Wohnzimmer von Wurstfabrikant und Landtagsabgeordneten Gregor Börnsen (Peter Heggemann).



Schwer verliebt

Sein schwer verliebter Sohn Sascha ((Leon Stölting) will Lena (Sophia Niederniehaus) heiraten. Als Gag sollen die Familien sich aber erst am Tag der Hochzeit kennenlernen. Diese Geheimniskrämerei sowie das überraschende Erscheinen einer zweiten Braut führten im Laufe des Abends zu zahlreichen Verwechslungen, emotionsgeladenen Streitereien und viel Herzeleid bei Lena, der Braut Nummer Eins.

Drei Stunden vor der Trauung geht es im Haus Börnsen zu wie in einem Taubenschlag. "Alles eine Frage der Logistik. Ich bin seit Wochen unterwegs auf Sabbeltour", erklärt Frau Kieckbusch, überzeugend gespielt von Karin Klocke. Ständig rast die Haushälterin zur Haustür, um dort Blumen in Empfang zu nehmen. Nebenbei sorgt die seit 50 Jahren beschäftigte "Seele des Hauses" für Ordnung, auch was die Kleidung und das Binden der Krawatte ihrer "Brutzelbacke" (Kosenamen für Gregor) betrifft.

Rasante Szenenfolge

In rasanter Szenenfolge nahm das Drama seinen Lauf. Überraschung: Elena Krimskowja (Elena Altemöller) und ihre Mutter Olga (Andrea Schawohl), beide aus einem kleinen Dorf in der Ukraine, zeigen dem erstaunten Bräutigam ein schriftliches Heiratsversprechen. Doch Sascha kann sich an nichts erinnern.

"Wird dieser Wisch bei Ebay gehandelt? Wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus?" Vater Börnsen versucht Schadensbegrenzung mit Geldzahlung. Doch damit sind die Ukrainerinnen nicht einverstanden. Der trockene Kommentar von Patenonkel Robert lautet hingegen: "Eine Frau in Reserve kann nicht schaden." Der Kriminalrat, gespielt von Alfons Guss, mischt fleißig mit beim Verwechslungsspiel.

So fesselt er in Ausübung seines Berufes die richtige Brautmutter, die er für eine Betrügerin hält, kurzerhand an die Gardinenstange. Das begeistert wiederum die Zeitungsvoluntärin Annika ((Christina Vogelpohl), die auf der Suche nach einer Kriminalstory ist. "Total krass, Rambo, von dir möchte ich auch mal gefesselt werden."



Die quicklebendige und geistreich bebilderte Aufführung zeigte eine Flut von detailverliebten Szenen, eine aufwendig gestaltete Bühne mit heimeligem Wohnzimmer und angedeuteter Gartenszene. Regisseur Andreas Bartsch inszenierte die Komödie in drei Akten von Wolfgang Binder mit viel Sinn für Situationskomik, Slapstick und frechen Dialogen.

Mit starker Präsenz und spürbarer Spielfreude überzeugten 30 Akteure der Bühne Harmonie. Das Publikum amüsierte sich köstlich und spendete reichlich Applaus, auch während der einzelnen Szenen. Ein hinreißender Theaterabend - Happy End inklusive.

Weitere Vorstellungen der Komödie "Eine Braut zu viel" am kommenden Freitag und Samstag um 19.30 im Haus des Gastes in Wellingholzhausen. Kartenreservierungen unter Telefon 0160/2670501. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf neun Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Kinder unter 14 Jahren zahlen vier Euro.

Besetzung

Gregor Börnsen: Peter Heggemann

Sascha Börnsen: Leon Stölting

Lena Lipschütz: Sophia Niederniehaus

Christa Lipschütz: Kirsten Gilling-Heggemann

Robert Gerstner: Alfons Guss

Frau Kieckbusch: Karin Klocke

Olga Krimskowja: Andrea Schawohl

Elena Krimskowja: Elena Altemöller

Annika Versemann: Christina Vogelpohl