André Berghegger, Albert Schulte to Brinke, Pastorin Daniela Urban-Holzmüller, Moderator Anselm Richard und Winfried Wilkens diskutierten über die Zukunft der Landwirtschaft.

Melle. „Kann man jungen Menschen noch raten, in die Landwirtschaft zu gehen? Diese Fragen von Jürgen Ewert stand am Ende der Versammlung des Kreislandvolksverbandes Melle und sie war nicht leicht zu beantworten. Albert Schulte to Brinke, Präsident des niedersächsischen Landesbauernverband formulierte es vorsichtig: „Wenn er sich dafür begeistern kann, dann ja.“