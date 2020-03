Stimmungsvoll: In Buer wird am Samstag, 14. März wieder die lange Nacht der Vorleser veranstaltet. Foto: Bernd Thye

Buer. Freunde des Wortes und der Wörter treffen sich am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr in der katholischen St. Marienkirche in Buer zur nächsten langen Nacht der Vorleser in Buer. Die einen kommen, um zu lesen oder vorzutragen, die anderen um zu hören und zu genießen.