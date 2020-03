Lange Nacht der Vorleser in Buer abgesagt CC-Editor öffnen

Die lange Nacht der Vorleser am 14. März 2020 fällt aus. Foto: Bernd Thye

Buer. Freunde der Wörter sollten sich am Samstag, 14. März, in der katholischen St. Marienkirche in Buer zur nächsten langen Nacht der Vorleser treffen. Doch als Vorsichtsmaßnahme wegen des sich ausbreitenden Coronavirus' fällt die Veranstaltung aus.