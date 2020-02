Melle . Bei einem Zusammenstoß auf der Osnabrücker Straße in Oldendorf wurde am Donnerstagmittag ein 79-jähriger Radfahrer schwer verletzt.

