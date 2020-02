Oldendorf. Volleyball-Bezirksligist VSG Melle/Westerhausen ist am vergangenen Samstag ohne eigenes Zutun vorzeitig Meister geworden. Als das Ergebnis des vereinsinternen Duells zwischen der ersten und zweiten Mannschaft des VfR Voxtrup in Westerhausen ankam, war der Jubel groß.

„Nie mehr Bezirksliga“, tickerte und schallte es durch die Whats-App-Gruppe der ersten Männermannschaft der VSG. Denn die 2:3-Niederlage des VfR I bedeutete die vorzeitige Meisterschaft für die Spielgemeinschaft aus dem Grönegau, ohne an dem Wochenende auch nur einen Ball gespielt zu haben.

Einige Akteure wollten nicht so recht daran glauben, doch Co-Trainer Jörn Gehrke klärte auf: „Zwar kann Voxtrup I theoretisch nach Punkten noch gleichziehen, aber bei der Anzahl der Siege sind wir nicht mehr einzuholen.“ Zudem stehen noch vier Partien aus, in denen das Team aus dem Grönegau punkten kann. „Mit diesem Verlauf habe ich zu Saisonbeginn nie gerechnet“, ist Trainer Holger Zimmermann ehrlich. „Doch wie sich diese Mannschaft im Saisonverlauf entwickelt hat, ist schon etwas Besonderes. Auch die Rückkehr von Noah Junker Mitte Oktober hat uns in die Karten gespielt und das Team noch einmal verstärkt. Dazu kam in den Heimspielen und bei diversen Auswärtspartien ein überragender Michael Käller, der mit seiner Erfahrung sein Übriges tat“, so der Trainer weiter.

Am Samstag (15 Uhr) geht es bereits als Titelträger zu den Tecklenburger Land Volleys III. Das Team hat jetzt das Ziel, ungeschlagen durch diese Saison zu marschieren. Damit hätte der Trainer ein echtes Problem, hat er doch nach dem ersten Saisonspiel den Mund etwas zu voll genommen. „Es geht um eine Menge Bier für das Team“, so Zimmermann. Sicherlich werden nun auch die Spieler, die im bisherigen Saisonverlauf etwas weniger Einsatzzeiten hatten, häufiger zum Zug kommen. Doch auch diese Akteure haben das Zeug, dazu die Punkte einzufahren.

„Wir haben noch vier Spiele vor der Brust und können ohne jeden Druck agieren. Vier Wochen vor Saisonende bereits alles klar zu haben, ist ein Luxusproblem, das wir gerne haben“, so der Tenor aus dem Team. Das Hinspiel ging im Oktober mit 3:0 an die VSG, diesen Erfolg möchte die Mannschaft bestätigen. Doch die jungen Tecklenburger sind nicht zu unterschätzen. Mit Moritz Gartemann verfügen sie über einen der besten Zuspieler dieser Liga, der an einem guten Tag jede Blockreihe auseinandernehmen kann. So muss die VSG ihr starkes Aufschlagspiel in die Waagschale werfen, um schon den Tecklenburger Annahmeriegel unter Druck zu setzen. Die kleine Sporthalle an der Mettinger Straße in Laggenbeck birgt zwar einen gewissen Heimvorteil für die Gastgeber, doch haben sie bei drei Siegen und drei Niederlagen nur eine ausgeglichene Bilanz.

Ein Selbstläufer wird es für die VSG Melle/Westerhausen sicherlich nicht, doch mit der Unterstützung einiger mitreisenden Fans sollte einem weiteren Saisonerfolg nichts im Wege stehen. Die Zuschauer dürfen sich sicherlich auf eine in bester Stimmung auftretende Spielgemeinschaft freuen, die aber keine Gastgeschenke verteilen will.