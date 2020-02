Melle. Nach dem souveränen 37:25 gegen Marienhafe gastiert Handball-Landesligist Eicken am Wochenende zum Derby in Bohmte. Nach der überraschenden Niederlage im Nachbarschaftsduell mit Eicken II ist Landesklassen-Primus HSG gegen Bad Iburg um Wiedergutmachung bemüht. Die ESV-Reserve tritt bei Burg Gretesch an.

Spitzenreiter Eicken gibt sich keinen komplizierten Gedankenspielen hin, sondern ist von Match zu Match darauf fokussiert, den Platz an der Sonne zu verteidigen. „Das ist das Wichtigste. Wir wollen das Bestmögliche herausholen“, bringt ESV-Trainer Maik Rapczinski die einfachen Wahrheiten auf den Punkt. Am Samstag (19 Uhr) tritt sein Team beim Tabellensiebten TV Bohmte an.



Die Gastgeber spielen eine schwankende Saison, erweisen sich in ihren Ergebnissen mitunter als unberechenbar. Im Vorjahr holte die ESV dort ein Remis, während der Gegner daheim in den Vorjahren deutlich geschlagen wurde. Doch auch wegen der besonderen Bedingungen in der Bohmter Halle ist der Gast gewarnt. „Die Bohmter können sich in Spiele hineinsteigern und sind immer für eine Überraschung gut“, betont Rapczinski.

Er verordnet seinem Team Geduld, um die Angriffe gut vorzubereiten und die gegnerische Defensive in Bewegung zu bringen. „So entstehen Räume“, weiß der ESV-Übungsleiter. Und die gilt es dann zu nutzen. Personell gibt es keine Probleme. Manche Spieler mit kleinen Wehwehchen bissen die Zähne zusammen, um dabei mitzuhelfen, die Aufstiegschance zu wahren, berichtet Rapczinski.

HSG ohne neun Stammkräfte

Am Samstag (18 Uhr) empfängt der nach wie vor mit komfortablem Vorsprung ausgestattete Landesklassen-Tabellenführer HSG Grönegau-Melle derweil den VfL Bad Iburg in der Sporthalle Neuenkirchen. Die Tiger wollen sich für das ärgerliche 20:26 am vergangenen Sonntag in Eicken rehabilitieren. Dass dieses kein leichtes Unterfangen wird, zeigt der Blick auf die weiter abnehmende Personaldecke.

Auf gleich neun Stammkräfte muss das Trainergespann insgesamt verzichten. Gegenüber dem Spiel in Eicken fällt auch noch Christian Spellmann mit einem mehrfachen Bruch des Mittelfingers aus. Da auch Florian Platen als Trainer der C-Juniorinnen unterwegs ist, reduziert sich der Kader auf nur noch zehn Spieler. „Das nimmt schon groteske Formen an. Da auch Lukas Möllersmann am Dienstag operiert werden muss, ist für einen weiteren Spieler die Saison vorzeitig beendet“, äußert Trainer Mike Bordihn.

Getreu dem Motto: „Jetzt erst recht“ wollen die Tiger aber gegen Bad Iburg zurück in die Erfolgsspur finden. Dabei gehörten die Iburger in der Hinrunde zu den stärksten Gegnern der HSG. „Wir hatten aber im Hinspiel auch einen richtigen Sahnetag, das müssen wir am Samstag wiederholen. Wir dürfen jetzt nicht lamentieren, sondern müssen die Situation so annehmen, wie sie ist, und noch einmal alles raushauen“, fordert Coach Marco Lietmann.

Nächster Brocken für ESV-Reserve

Derweil steht für die Eicken-Reserve nach der HSG Grönegau-Melle mit der TSG Burg Gretesch der nächste Brocken vor der Tür. Die Partie wird Sonntag (17 Uhr) in Osnabrück-Gretesch angepfiffen. Die ESV geht mit viel Rückenwind in die schwere Auswärtsaufgabe beim Tabellenzweiten. Schließlich haben die zwei nicht eingeplanten Derby-Punkte jüngst die Ausgangslage im Abstiegskampf enorm verbessert.