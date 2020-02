Niedlich, aber: Die massenhaft auftretenden Tiere zerstörten die Grasnarben der Weideflächen und richten pro Betrieb Schäden von einigen tausend Euro an. Foto: dpa

Melle. Überschneidung der Ereignisse: Am Mittwoch noch hatte der Meller Landvolk-Vorsitzende Jürgen Sixtus in einem Gespräch mit unserer Redaktion auf das Mäuseproblem auf Gründlandflächen hingewiesen und Unterstützung eingefordert. Am nächsten Tag kündigte das Landwirtschaftsministerium in Hannover schnelle Hilfe an.