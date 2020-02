Melle. Vor dem Spiel hatten, trotz einzelner Ausfälle auf Meller Seite, nur die Optimisten an ein solches Ergebnis geglaubt. Doch die Eicken-Reserve kämpfte sich im Derby der Handball-Landesklasse über 60 Minuten zum 26:20-Sieg gegen den favorisierten Tabellenführer HSG Grönegau-Melle und bot daheim in der vollen Wilhelm-Spilker-Halle eine starke Partie.

Bisher hatte die HSG nur im Spitzenspiel in Gretesch zwei Punkte liegen gelassen und sonst oft deutliche Siege gefeiert. Nun lag die Freude auf ESV-Seite, die sich zielstrebig an den Erfolg herantastete. Nachdem Florian Platen die Partie mit einem Treffer für Melle eröffnet hatte, konnten die Hausherren per Siebenmeter in der zwölften Minute erstmals eine Zwei-Tore-Führung verbuchen. Dank eines soliden Defensivblocks, kombiniert mit einigen ausgezeichneten Paraden zwischen den Pfosten, setzte sich die ESV II auf 9:5 ab (20.). Den Gästen gelang es nicht, ihr sonst so erfolgreiches Tempospiel aufzuziehen. Bis zur Halbzeit verkürzte die HSG jedoch in Überzahl auf 8:10.



Die Pausenansprachen waren von Emotionen geprägt: Auf der ESV-Seite kam der Aufruf, die Konzentration hoch zu halten, weiter scharf zu verteidigen und sichere Abschlüsse zu erzielen. Auf HSG-Seite hieß es, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, das Tempo anzuziehen und dennoch auf keinen Fall in Hektik zu verfallen.

Die Hausherren hatten sich gut auf den HSG-Abwehrverband eingestellt und fanden trotz Unterzahl weitere Lücken bis zum 17:12 (41.). Allmählich schwanden jedoch Kräfte und Konzentration, sodass sich Bjorn Spence für die HSG mit einem Triple in Szene setzte und die Wende einleiten wollte. Fünf Minuten später stellten erneut Jan-Philipp Röper und Patrick Ernst im Doppelpack die Weichen auf ESV-Sieg. Beim 22:18 (55.) konnte selbst Melles Trainer Mike Bordihn in seiner Auszeit nichts mehr retten. Nach einer weiteren Zeitstrafe gegen die Gäste war deren mentale Stärke gebrochen und die Eickener konnten im Endspurt auf 26:20 davonziehen.

Spellmann bricht sich Mittelfinger mehrfach

Für die ESV II sind die ergatterten zwei Punkte wichtig im Kampf um den Klassenerhalt. Gleichzeitig ist der Meller Aufstieg durch diese Niederlage nicht gefährdet, sodass auf der Seite nur eine kleine Derby-Narbe zurückbleiben dürfte.

„Wir gratulieren den Eickenern zum verdienten Sieg. Viele meiner Spieler haben heute nicht ihren besten Tag erwischt. Im Angriff fehlte uns die Durchschlagskraft gegen die defensive Eickener Deckung. In den engen Phasen fehlte uns dann auch das erforderliche Spielglück. Und Nico Grötschel im Tor der Eickener hat uns insbesondere in der ersten Halbzeit mit einigen Paraden den Schneid abgekauft. Leider hat sich Christian Spellmann kurz vor Schluss auch noch den Mittelfinger der rechten Hand mehrfach gebrochen, auch für ihn ist die Saison vorzeitig beendet“, zog HSG-Trainer Bordihn Bilanz.

ESV II: Nico Grötschel (Torwart), Nico Höltke, Mario Hagemann (6 Tore), Julian Oldemeyer (1), Kilian Lülf (1), Nils Klement, Jonas Kirchhoff, Patrick Ernst (7), Jan-Philipp Röper (8/4), Manuel Wolter (1), Jan Heistermann, Lukas Grobe, Jonas Hoffmann, Bendix Heine (2) ;

HSG: Carsten Placke, Sven Oberdiek (beide im Tor), Matheo Raude (2), Florian Platen (2), Christian Möllers, Lukas Möllersmann (3), Bjorn Spence (5), Christian Spellmann (6/4), Nico Lindenthal, Jan Springhetti (1), Florian Bößmann (1/1), Linus Poerschke