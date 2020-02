Auch ohne "Leo" kräftig gefeiert haben Florian Munz (Mitte, rote Fliege) und seine Teamkollegen vom SC Melle. Foto: Munz

Melle/Osnabrück. Mit dem Sportpreis „Leo“ für die Kandidaten des SC Melle, Florian Munz und Jannik Seelhöfer, ist es zwar nichts geworden. Aber kräftig gefeiert wurde am Freitagabend bei der „Nacht des Sports“ in Osnabrück trotzdem. Seelhöfer erfuhr am selben Tag, dass er an der Studenten-Cross-WM teilnehmen kann.