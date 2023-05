Die Young Farmers Party in Wellingholzhausen war auch in diesem Jahr ein Erfolg für die Landjugend. Foto: Niels Wagner up-down up-down Bier, DJ und Party-Stimmung 2000 Gäste feiern bei Young Farmers Party in Melle bis in den frühen Morgen Von Ronja Ackermann | 02.05.2023, 14:29 Uhr

Am Samstagabend hat die „Young Farmers Party“ in Wellingholzhausen den Auftakt der Zeltfeten in Melle gemacht. Günstiges Bier, Party-Hits und ausgelassene Stimmung lockten die Jugend in den Gausekamp.