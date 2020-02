Melle. Der bekannte Sänger und Songschreiber Philipp Poisel kommt in die Alte Stadthalle Melle. Der Vorverkauf für das vom Förderverein des Kiwanis-Clubs veranstaltete Benefiz-Konzert am Samstag, 21. März, läuft bereits.

Dank Kiwanis Clubmitglied Simone Westhoff, die Philipp Poisel vom Kiwanis Gedanken „Serving the Children of the World“ und den Meller Projekten überzeugen konnte, bekommt die vernastaltung „Meller Riesenspaß beim Frühlingserwachen“ so ein zusätzliches Highlight.



Der Sänger der leisen Töne, der von Herbert Grönemeyer unter Vertrag genommen wurde, tritt seit mehr als 10 Jahren am liebsten in kleinen Veranstaltungsräumen auf, auch wenn er alle großen deutschen Hallen mittlerweile ebenso füllt.

Einfühlsame Geschichten

Bekannt geworden ist Philipp Poisel vor allem dadurch, dass er auf der Gitarre einfühlsame Geschichten erzählt, in die auch eigene Erfahrungen einfließen. Seine Lieder, in die er Themen wie Tod und Verlust einbindet, trösten aber eher, als dass sie schwermütig machen. Dem Sänger Philipp Poisel gelingt es, ganz ohne große Bühnenshow nur mit seiner Stimme und seiner Authentizität zu überzeugen.

Philipp Poisel, der selbst Hilfsprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt, freut sich, dass er durch die Einnahmen aus dem „Wohnzimmer-Konzert“ und den Verzicht auf Gage seinen Teil dazu beitragen kann, dass der Kiwanis Club seine Projekte zum Wohl von Kindern und der Gemeinschaft umsetzen kann. Hierbei rückt dieses Jahr auch Gewaltprävention in den Focus des Meller Clubs.

Karten per Mail

Karten für das Benefiz-Konzert (Einlass ab 18.30 Uhr) sind ab sofort unter Angabe von Vor- und Nachname sowie vollständiger Adresse per Mail über tickets@kiwanis-melle.de zum Preis von 80 Euro (inkl. signierter CD) zu bestellen. Nach Überweisung auf die per Rückmail mitgeteilte Kontonummer, werden die Karten kurzfristig auf dem Postweg versandt.

Mit dem Kauf des Tickets erhalten die Konzertbesucher beim Einlass die von Philipp Poisel signierte CD „Mein Amerika“. Der Erlös aus dem Kartenverkauf ist für den Deutschen Kinderschutzbund Osnabrück vorgesehen.