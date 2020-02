Der neugewählte Vorstand der KFD Sondermühlen mit (von links) Ulrike Meyer, Meike Brinkmann, Melanie Metasch, Anja Kuhlmann und Margret Lindemann. Foto: Birgit Konermann-Metz

Melle. Mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der St. Marien Kirche begann am Sonntag die Jahreshauptversammlung der KFD Sondermühlen. Dieser Start sollte ein Zeichen für einen Neuanfang setzen, denn die Vorbereitungen für die Neuwahl des Vorstandes gestalteten sich in diesem Jahr schwierig.