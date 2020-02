Vor der Abfahrt nach Berlin: Dominik Linge, Benjamin Cromm und André Werner (von links) mit Milena, die ihren Papa verabschiedet hat. Foto: Jens Walkenhorst

Melle/Berlin. Die drei ehrenamtlichen DRK-Helfer Dominik Linge, André Werner und Benjamin Cromm sind am Sonntagabend in der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick eingetroffen. Sie unterstützen in der dortigen Quarantänestation bei der Betreuung von 20 Rückkehrern aus dem chinesischen Wuhan.