Melle. "Wir müssen uns erinnern, dass wir ein Teil der Natur sind", sagt der isländische Maler Jón Thor Gislason. Seine von Poesie und Romantik inspirierten Malereien bilden eine gute Ergänzung zu den reliefartigen, geschichtsträchtigen Scherenschnitt-Bildern von Zipora Rafaelov.

