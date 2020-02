Melle/Berlin . Drei Helfer der DRK-Kreisbereitschaft Melle machen sich am Sonntag auf den Weg nach Berlin, um dort voraussichtlich bis Mitte/Ende nächster Woche in der DRK-Klinik Köpenick bei der Nachsorge von 20 Rückkehrern aus Wuhan/China zu unterstützen.

